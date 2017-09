Eind oktober opent Burger King op de Brugse Markt

De eerste West-Vlaamse vestiging van de populaire Amerikaanse fastfoodketen opent over twee maanden op de locatie van het huidige Quick-restaurant, dat gisteren voor de laatste keer open was. Toen in juni in Antwerpen de eerste Vlaamse Burger King open ging, zorgde dat voor een massale toestroom van fastfoodliefhebbers.



Voor het nieuwe Burger Kingrestaurant in Brugge is de de keten op zoek naar een pak personeel. Er zijn 40 nieuwe medewerkers en 25 jobstudenten nodig. de huidige 40 Quick-medewerkers behouden hun job, of kunnen aan de slag in de andere Quick-vestigingen in Brugge. Die restaurants blijven voorlopig als Quick door het leven gaan.