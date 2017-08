De groothandelsmarkt in Kortrijk lijkt op te houden met te bestaan. De handelaars kregen een brief van het stadsbestuur dat de markt op 1 augustus 2018 gesloten wordt. In de grote hallen in Heule moeten vuilniswagens komen.

De stad kondigde in april vorig jaar al aan dat de vuilophaaldienst in 2018 verhuist naar de Vier Linden in Heule, en beloofde de vaste handelaars in de hallen een alternatief. De handelaars zijn nu officieel ingelicht dat de hallen niet meer gebruikt kunnen worden. Een alternatief is er nog niet. De oppositiepartij Groen wil op de gemeenteraad in september duidelijkheid.