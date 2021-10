Einde 'lijdensweg' voor stadion Club Brugge ?

Kan Club nu beginnen bouwen, en wat met Cercle?

Gaan we even technisch: als Minister kreeg Demir van de omgevingsvergunningscommissie een voorlopig gunstig advies op 21 september. Zelf heeft ze dan twee weken de tijd om haar advies daarop te geven. Daartoe is de datum van 6 oktober geprikt. Wellicht zal het ook op die dag gebeuren. Verwacht wordt dat ook haar advies gunstig is. Eerder al (op 24 augustus) is namelijk ook het Milieueffectenrapport goedgekeurd voor een stadion van 40.000 supporters in Sint-Andries. Heel wat parameters staan op groen.

Een omgevingsvergunning van de Vlaamse Overheid betekent zo goed als het startschot voor de concrete plannen van Club. Al is het ook hier nog even wachten of iemand nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stapt. Ook dat kan nog.

Voor de site van de Blankenbergsesteenweg - waar Cercle zijn stadion zou kunnen bouwen - is er intussen nog geen duidelijkheid. Dat dossier zit nog altijd bij de Raad van State. Onder meer de vzw Groen verzet zich tegen die intussen al geactualiseerde plannen.

15 jaar wachten, drie locaties, telkens Raad van State

De stadionplannen van Club Brugge zijn best al oud, en moesten doorheen de jaren meermaals noodgedwongen wijzigen ondergaan. Club Brugge speelt sinds 1976 op Jan Breydel. In 2000 was een renovatie - omwille van Euro 2000 - al hoognodig.

In 2007 mikte Club Brugge - toen nog met voorzitter Michel D'Hooghe en Bart Verhaeghe als projectontwikkelaar Uplace - eerst op de site van de Chartreuse, bij het klaverblad van E40 en E403. Maar actiegroepen gingen in het verzet en trokken naar de Raad van State. Die oordeelde dat een stadion (toen met winkelcomplex) daar niet kon.

In 2013 veranderde Club het geweer van schouder en ging de blik naar het noorden van Brugge, naar een stuk grond op de Blankenbergsesteenweg. In 2015 kwam de stad (met burgemeester Landuyt) met een compromisvoorstel: Club aan de Blankenbergsesteenweg en Cercle in een renovatie op Jan Breydel. Maar ook nu weer kwam er protest bij de Raad van State. Tegen de plannen op de Blankenbergsesteenweg.

Pas in de zomer van 2020 kwam Club Brugge met het derde scenario naar buiten: een nieuwe stadion op de huidige site in Sint-Andries. Het is dit derde plan dat nu een omgevingsvergunning kan krijgen.