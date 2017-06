Einde na 35 jaar Radio 't Vissertje?

Dreigt het einde van de volkse en bekende Radio ’t Vissertje in Oostende? Het ziet er zo naar uit, want de zender diende geen nieuwe aanvraag voor een frequentie vanaf 2018. Al was dat niet de bedoeling.

Vanaf 1 januari 2018 mogen lokale radio’s uitzenden op kleine pakketten van één, twee of drie frequenties. Maar zo’n pakket aanvragen kan maar tot middernacht. Navraag bij onze redactie leert dat zowat alle lokale radio’s in West-Vlaanderen, die niet aangesloten zijn bij een keten, ook na dit jaar willen blijven uitzenden. Alleen ’t Vissertje heeft geen aanvraag ingediend. “Wij weten nog maar sinds een paar dagen dat de huidige erkenningen eind dit jaar vervallen,” zegt voorzitter Roger Schreurs.

“einde zou jammer zijn”

Een dossier indienen moest deze keer elektronisch, via een speciale website. Maar daar wisten ze bij ’t Vissertje niets van. Wellicht verdwijnt de zender dus eind dit jaar uit de ether, na 35 jaar. “Dat zal ik jammer vinden,” zegt de voorzitter, “maar dan is het maar zo.” ’t Vissertje begon in 1982, en is een bekende naam in de streek van Oostende. Het was ook de enige overgebleven onafhankelijke radio in de stad.

Radiomaken wordt duurder

Andere kleine lokale radio’s, zoals Melinda in Leffinge, Molenland in Wingene en Gaveromroep in Deerlijk dingen dus wel naar een plaatsje op de FM-band. Al wordt dat niet makkelijk: in plaats van de huidige frequentie krijgen ze er twee of drie. Daarmee bestrijken ze een groter gebied, maar dat zal hen ook flink meer kosten. Na de opstart, met opbouw van een extra mast en zendinstallatie, zullen de zenders ook meer auteursrechten moeten betalen aan SABAM.

Halfweg juli weten de indieners van een aanvraag of hun dossier ontvankelijk is, en of er nog concurrenten zijn om dezelfde frequentie binnen te halen. In het najaar weten we dan welke radio’s na dit jaar mogen blijven uitzenden, en welke nieuwe stations er bij komen.