Einde paaspauze: minister Crevits bezoekt zwaar getroffen modesector

Naar aanleiding van het einde van de paaspauze gaat Vlaams minister van economie Hilde Crevits vandaag shoppen in de Brooklyn in de Korte Steenstraat in Kortrijk.

Vanaf vandaag mogen niet-essentiële winkels opnieuw open zonder afspraak en is winkelen met twee personen toegelaten in alle winkels. Op voorwaarde dat die personen tot hetzelfde huishouden behoren. De minister gaat er onder andere ook in gesprek met eigenaar Ubbe Descamps en Isolde Delanghe van Mode-Unie over de economische situatie en de steunmaatregelen.

53% minder omzet

"Het afspraakshoppen heeft ertoe geleid dat modehandelaars gemiddeld 53 procent minder verkochten", zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. Zij hoopt ook op extra steunmaatregelen, want veel modehandelaars kunnen het hoofd nog amper boven water houden. Zonder steunmaatregelen dreigt 22 procent failliet te gaan.

Brooklyn met zeven vestigingen had 55 procent minder omzet, de helft van de 72 personeelsleden is nog steeds tijdelijk werkloos.