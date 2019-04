Einde samenwerking gemeentesecretaris Middelkerke

In Middelkerke komt een einde aan de samenwerking tussen het gemeentebestuur en de gemeentesecretaris of de algemeen directeur van de administratie. Dat heeft de redactie vernomen en het is ons bevestigd.

Voormalig advocaat Pierre Ryckewaert was personeelschef en de topman op het Middelkerkse gemeentehuis. Burgemeester Jean-Marie Dedecker zegt dat hij als ambtenaar ook 100 procent verantwoordelijk is voor het casinodossier dat voor heel wat heisa zorgde.

Oostendenaar Pierre Ryckewaert was in Middelkerke 24 jaar gemeentesecretaris, wat nu 'algemeen directeur' heet. Hij bevestigt onze redactie dat er wellicht een eind komt aan de samenwerking.

Moeilijke relatie

Volgens burgemeester Jean-Marie Dedecker is er al een dading of afsprakenregeling in de maak. Het is al langer bekend dat het niet botert tussen de topambtenaar van Middelkerke en de nieuwe burgemeester met zijn ploeg.

Toen de partij LDD nog in de oppositie zat, heeft Dedecker de handel en wandel van de gemeentesecretaris meermaals op de korrel genomen.

Opvolger

Pascal Van Looy wordt de nieuwe waarnemend algemeen directeur. Hij heeft dertig jaar ervaring in de gemeente Middelkerke.