Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft een uitdoofscenario klaar voor het dolfinarium in Brugge. Al in 2019 zette Weyts het bekijken van een uitdoofscenario in zijn beleidsprogramma

Net vandaag vraagt dierenrechtenorganisatie Bite Back in een open brief om de sluiting van het dolfinarium.

Enig in België

Het Boudewijn Seapark in Brugge is het enige nog bestaande dolfinarium van het land. Volgens de minister heeft het houden van dolfijnen in gevangenschap geen enkel nut. "De stressgevoelige dieren houden ze in een bassin terwijl ze in de wijde zee 60 kilometer per dag afleggen."

Het Boudewijn Seapark kiest ervoor om zelf niet te reageren.

