Einde van vast contract: variabel contract wint groepsaankoop West-Vlaanderen

91.000 inschrijvingen: West-Vlaanderen lag duidelijk wakker van een nieuw energiecontract, het waren er 17.000 meer dan het jaar daarvoor. Mega bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene stroom/gas, 23% onder het huidige marktaanbod. Wie alleen groene stroom neemt kan acht procent onder het huidig marktaanbod inkopen. Bedrijven kunnen voor de combinatie 19 procent goedkoper gaan, voor elektriciteit alleen acht procent.

Einde van vast contract

Met deze elfde groepsaankoop is ook het doek gevallen over het vast contract. Geen enkele leverancier durfde het nog aan te werken met een vaste prijs. In Oostende is zelfs helemaal geen kandidaat gevonden voor de groepsaankoop. Verwacht wordt wel dat de energieprijzen in de loop van dit jaar zullen zakken.

Wie heeft ingetekend op de groepsaankoop krijgt eind deze maand een voorstel.

Lees ook: