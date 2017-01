Einde verloedering Kosmos in zicht?

Dat heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open VLD) uit Ieper vernomen van minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege. Natuur en Bos is sinds 2009 eigenaar van het voormalige zwembad en hotel Kosmos op de Rodeberg. Het zwembad is intussen verdwenen en de natuur op de benedensite werd hersteld. Maar voor de bovensite waar het hotel stond was het wachten op een herbestemming. Want de kostprijs om het verloederde gebouw op te knappen schrikte kandidaten af.

In oktober van vorig jaar werd voor de derde maal een projectoproep gelanceerd. Nu blijkt dat twee kandidaten een project indienden: “Een aantal lokale ondernemers wilden op de site logement voor grote groepen aanbieden, maar finaal viel de keuze op Monument Real Estate NV, een projectontwikkelaar gespecialiseerd in herbestemmingsprojecten", zegt Talpe. Die wil het komende jaar op zoek gaan naar partners om een allesomvattend idee rond fietsrecreatie uit te werken. De gemeente Heuvelland zal betrokken worden bij de verdere uitwerking van het project.”

Fietstoerisme

Emmily Talpe is verheugd dat de Kosmos na meer dan tien jaar leegstand en verloedering een herbestemming kan krijgen. “Monument Real Estate denkt aan de uitbouw van een regionaal fietsencentrum, met B&B logies, fietsverhuur en –herstel en een brasserie. De populariteit van de elektrische fiets maakt het mooie Heuvelland ook voor de minder geoefende fietser toegankelijk".