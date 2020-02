Einde werken Ringlaan nog niet in zicht

Aanslepende technische discussies over niet correcte uitvoering van de werken liggen aan de basis. “De gemeente krijgt heel veel vragen en kritiek, maar zit niet aan het stuur”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Contract opgezegd

De opdrachtgever is het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de wegenwerken en de coördinatie, en Aquafin voor de riolering. Maar het contract met de huidige aannemer werd recentelijk opgezegd. Dat viel te horen op een uiteenzetting gisteravond. Daar waren onder meer handelaars en bewoners aanwezig. Het grootste probleem blijken de rioleringsbuizen onder de rotonde ter hoogte van Manitoba te zijn: die werden slecht geplaatst en slecht gefundeerd. Maar ook ter hoogte van de molen moeten borduren herlegd worden.

Nu het contract is stopgezet, zal de Vlaamse overheid een nieuwe aannemer zoeken om die fundering te versterken via speciale technieken. "Hopelijk wordt een aannemer gevonden die dat werk nog voor de zomer kan klaren. Zekerheid dat het voor de zomer lukt, is er echter niet", zegt de burgemeester. "In ieder geval zal Wenduine wel toegankelijk blijven deze zomer". Voor de rest van de werken wordt ook een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

