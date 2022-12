Eindejaarsfeest voor kansarmen in de KULAK

Meer dan 200 mensen die het niet zo breed hebben komen vanavond naar het studentenrestaurant van KULAK in Kortrijk om de overgang van oud naar nieuw te vieren. En zo’n 100 vrijwilligers waren vandaag druk in de weer om alles op tijd af te hebben.

De genodigden kunnen aan een symbolische prijs genieten van een feestelijke maaltijd, maar vooral ook van veel warmte, liefde en een fijn samen zijn in de overgang naar het nieuwe jaar. Het feest vindt plaats in de gebouwen van KU Leuven Kulak, in studentenrestaurant Alma.

Het is niet de eerste keer dat dit eindejaarsfeest plaatsvindt. De eerste organisatie vond plaats in 1979. De afgelopen 2 jaar kon het wegens corona niet doorgaan, maar werden wel pakketten aan de deur gebracht. Nu kan er dus opnieuw een feest georganiseerd worden. De meer dan 200 genodigden worden thuis op gehaald door vrijwillige chauffeurs.

De voorbereidingen voor het oudejaarsavondfeest zijn al in september begonnen. En vanavond is het sluitstuk, een feest met dj, dans, aftellen om middernacht en veel confetti.