Eindelijk camera's op grensovergang Menen

Dat zijn camera’s met automatische nummerplaatherkenning, die onder meer gebruikt zullen worden in de strijd tegen terreur. Wanneer de camera’s er precies zullen hangen is nog niet duidelijk, maar het is wel een belangrijke maatregel, zo klinkt het bij de burgemeester van Menen, Martine Fournier. Want de grensovergang in Rekkem was nog een blinde vlek in het cameraschild. De camera’s zijn een bevoegdheid van de federale overheid. Maandag moeten de leden van de gemeenteraad nog positief advies verlenen