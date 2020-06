Eindelijk ook mondmaskers in Izegem

In Izegem zijn ze vandaag de hele dag in de weer met de bedeling van 30.000 mondmaskers. Eindelijk, want net als in heel wat andere West-Vlaamse gemeenten hebben ze er in Izegem veel langer op moeten wachten dan elders.

Dat komt door extra controles in China, en omdat de mondmaskers ook lange tijd vastzaten aan de douane.

Gisteren zijn de mondmaskers geleverd, met man en macht zijn ze in omslagen gestopt, en vandaag verdelen bijna 100 vrijwilligers ze over heel Izegem. twee weken later dan gepland. Bert Maertens, burgemeester Izegem: “Het is een moeilijke opdracht geweest. De bestelling op zich plaatsen, was niet moeilijk, dat gebeurde met een druk op de knop. Natuurlijk heeft iedereen onderschat hoe lang het zou duren.”

Naast Izegem zijn nog heel wat andere West-Vlaamse gemeentes getroffen in de Westhoek, aan de kust en in midden-West-Vlaanderen. En nu maar hopen dat de kwaliteit volstaat. “Ik ben daar vrij van overtuigd, er past ook een filter in, en ook voor elk kind is een mondmasker aangekocht, om ook hen te bedienen.”