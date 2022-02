Eindelijk weer carnaval in Blankenberge

De carnavalstoet is dan wel afgelast, maar het dolle carnavalsfeest palmt Blankenberge opnieuw in. Het vierdaagse feestgedruis werd gisteren geopend met de traditionele Prins Carnaval verkiezing.

In heel wat West-Vlaamse steden en gemeenten is het carnaval alweer een jaartje uitgesteld. In Blankenberge rijdt er ook dit jaar geen stoet door de straten, maar carnaval wordt er wel gevierd. Vier dagen lang heerst er een dolle carnavalsgekte in de badstad en daar hoort uiteraard ook een nieuwe Prins Carnaval bij. Prins Tom I trok dan ook meteen na zijn aanstelling door de straten in een open wagen om alle cafés waar carnavalsverenigingen hun thuisbasis hebben, te bezoeken en het carnavalsfeest te openen.