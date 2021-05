Eindelijk zon! Terrasjes aan zee lopen goed vol

Er is het hele weekend mooi weer voorspeld met zomerse temperaturen en dat is voor veel mensen het moment om af te zakken naar de kust. Ook voor de terrasuitbaters is het mooie weer meer dan welkom.

Nog nooit huurden zoveel mensen een strandcabine aan de kust. Door het tegenvallende weer hebben ze echter nog niet veel plezier kunnen beleven op het strand, al brengt het mooie weer daar dit weekend verandering in. Strandstoelen en speelgoed worden nu maar wat graag bovengehaald.

Aanschuiven voor een plekje in de zon

Voor de terrasuitbaters en uitbaters van beachbars is het mooie weer ook meer dan welkom. Het is al vroeg aanschuiven voor een plekje op een terrasje in de zon, al kunnen we in deze examentijd niet over een overrompeling spreken.

“Vervroeg versoepelingen”

Ook de burgemeester van Knokke-Heist, Piet De Groote, ziet dit mooie weer graag komen. Dit en de steeds beter wordende coronacijfers zijn volgens hem de ideale gelegenheid om de horeca nu al volledig te openen. Hij roept de regering daarom op de versoepelingsmaatregelen nu al te laten in gaan. Bovendien vervalt de mondmaskerplicht op openbaar domein in Knokke-Heist vanaf 1 juni.

