Eindrapport Ventilus-intendant online beschikbaar

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft vandaag het eindrapport van de Ventilus-intendant Guy Vloebergh integraal online geplaatst zodat het voor eenieder te beschikking is.

Op de website van departement Omgeving kan iedereen zo zelf raadplegen welke aanbevelingen de intendant doet op alle verschillende vlakken.

Door de omvang van het Ventilus-project en de aard van de procedure zijn er veel vragen over en bestaat er weerstand in de regio tegen het Ventilusproject. Om informatie op een transparante heldere manier tot bij de stakeholders te brengen, werd in mei 2021 Guy Vloebergh als intendant aangesteld. Hij werd hierbij ondersteund door experten technologie en gezondheid, gezondheidsexpert Prof. dr. Dirk Adang (UHasselt) en energie-expert Prof. dr. ir. Dirk Van Hertem (KU Leuven).

Zijn eindrapport is nu voor iedereen beschikbaar. Klik hier.