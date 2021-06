EK-dorpen klaar voor clash met Portugal

Vanaf vandaag gaan de versoepelde coronamaatregelen in. Dat is positief nieuws voor de West-Vlaamse EK-dorpen. Zij kunnen meer volk ontvangen voor de bronzen strijd van de Belgian Cats en de 8e finale van de Rode Duivels. Wij gingen langs in Blankenberge.

Evenementen buiten mogen nu 2500 mensen ontvangen en binnen 2000. En je mag met 8 mensen aan tafel zitten. En dat schept natuurlijk mogelijkheden voor de rest van het EK, waar groepen samen supporteren en naar het grote scherm kijken.

Vliegen met stoelen

In Boho Beach in Blankenberge was het vliegen met zetels en stoelen vandaag. Zij hebben plaats genoeg om die extra toegestane plaatsjes te creëren. Zo kunnen meer mensen dus genieten van de spannende achtste finale tegen Portugal, hopelijk niet het eindstation van onze Rode Duivels.

Normaal mogen ze ook op het gras gaan liggen, maar de verwachte regen gooit natuurlijk roet in het eten. "We moesten creatief zijn, maar het is ons gelukt", zegt Sven Vermoortele van Boho Beach. "Zo kort op de bal was het snel keuzes maken. Er was ook goeie communicatie met het lokale bestuur."

Flexibel

Voor de bezoekers heerst ook nog wat onduidelijkheid. Zo moet er normaal gezien op voorhand gereserveerd worden, maar dat is praktisch niet haalbaar. "Met de toegestane capaciteit hebben we meer flexibiliteit, dus als er plaats is, mogen de supporters zeker binnen."

Nu hopen dat het niet bij deze ene feestavond blijft en de fandorpen blijven daveren tot de finale van 11 juli.