EK-dorpen moeten coronaspelregels volgen

Vanavond begint het EK voetbal, en morgen spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Rusland. Wie de match wil volgen, kan dat in een EK-dorp, binnen of buiten, maar uiteraard onder strikte coronavoorwaarden.

Zo mogen er binnen maar 200 mensen, aan tafeltjes van 4 en buiten 400. Het scherm mag ook niet van buitenaf te zien zijn, om samenscholingen te vermijden. Een uitdaging voor organistoren, blijkt ook in een loods in Rumbeke.

Stefan Empis : “In deze oude fabrieksloods zouden in niet-coronatijden zeker 2.000 mensen kunnen verzamelen om naar het voetbal te kijken. Nu zijn dat er 200. Met 4 aan een tafel, vooraf gereserveerd.”

Er moet ook private bewaking zijn, en daardoor loopt de kostprijs hoop op. Maar Stefan is actief in de evenementensector en hoeft dus niet extra te investeren in materiaal. Of het allemaal rendabel is, da’s een andere vraag. Er zijn trouwens nog een aantal plaatsjes vrij voor morgenavond.