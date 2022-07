EK zandsculpturen deze zomer in Middelkerke

De wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met de World Sand Sculpting Academy (WSSA), de wereldwijde, toonaangevende zandsculpturenorganisatie. De organisatie heeft zes zandkunstenaars geselecteerd uit Oekraïne, Ierland, Tsjechië, Litouwen, Spanje en Bulgarije.

Kunstenaars aan het werk zien

Aansluitend op het dino-thema van het Zandsculpturenfestival Middelkerke krijgen de kunstenaars als thema 'The origin of everything'. Bezoekers van het Zandsculpturenfestival kunnen de kunstenaars aan het werk zien tijdens het kampioenschap.

Op 19 juli vinden de jurering en de prijsuitreiking plaats. De titel is nu nog in handen van de Nederlander Martijn Rijerse. Na het kampioenschap blijven de kunstwerken van de deelnemers staan tijdens het volledige festival, tot en met 12 september.

Bekijk hier de voorbereiding van het zandsculpturenfestival