Zaterdagnamiddag is langs de Matmeers in Assebroek (Brugge) een electriciteitscabine ontploft. Bij de ontploffing vielen er geen gewonden, maar een groot deel van Assebroek zit momenteel zonder stroom.

Door de ontploffing van de cabine moet een groot deel van Assebroek het sinds deze namiddag stellen zonder stroom. Dat betekent ook dat heel wat verkeerslichten niet meer werken en ook de Gentpoortbrug staat halverwege geblokkeerd.

Voorlopig is de politie ter plekke om het verkeer in goede banen te leiden, maar hoe lang de hinder nog zal aanhouden, is nog onduidelijk.