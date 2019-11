Elektrische bussen staan al 2 jaar stil in Brugge

Na Gent, blijken er nu ook in Brugge problemen te zijn met elektrische bussen van De Lijn.

Drie exemplaren die normaal tussen het station en ’t Zand rijden, staan al twee jaar stil op de stelplaats van De Lijn. De bussen worden draadloos via inductie, opgeladen. Maar die oplaadplaten zijn dus al een hele tijd defect. "Onbegrijpbaar", zegt Vlaams parlementslid Annick Lambrecht, die tot vorig nog schepen van mobiliteit was in Brugge. Ze kaartte de zaak aan in het actualiteitsdebat van het Vlaamse parlement.

“Die drie bussen zijn vier jaar geleden met veel poeha in de pers aangekondigd", zegt Lambrecht. "Maar er waren al meteen problemen mee: aanvankelijk konden ze maar 7 kilometer rijden, waarna ze telkens 12 minuten moesten opladen. Daarna werd de actieradius groter maar vielen ze in panne. Intussen staan ze gewoon te verkommeren op de stelplaats, bij De Lijn doet iedereen alsof hun neus bloedt.”

Het proefproject in Brugge was vier jaar geleden een primeur voor de Benelux. De drie elektrische bussen en het inductieve laadstation – nota bene geleverd door Bombardier met vestiging in Brugge – hebben anderhalf miljoen euro gekost. (Lees verder onder de foto)

MANAGEMENT DE LIJN ONDER VUUR

Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters valt uit de lucht en zal het management van De Lijn om meer uitleg vragen. Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin is de wantoestanden bij het management van De Lijn beu en stuurt aan op een wissel aan de top van de vervoersmaatschappij. “Om de twee weken zitten wij hier te discussiëren over De Lijn. Problemen met stiptheid, te weinig chauffeurs, laadpalen, … Evalueer het huidige management en desnoods moet het de schop op en vervangen worden door iemand anders. Slechte managers aan de kant schuiven gebeurt dagelijks in bedrijven.”

Ten laatste in 2025 wil Vlaanderen alle bussen in steden elektrisch laten rondrijden, nog eens tien jaar later moeten alle bussen emissievrij zijn. De oppositie schat die timing onrealistisch, omdat er te weinig ambitie én geld zou zijn.

