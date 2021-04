Elektrische stadsbus 'Aptis' maakt proefrit in Brugge

In Brugge rijdt dit weekend de 'Aptis' rond, een 100 procent elektrische bus speciaal ontwikkeld voor stedelijke omgevingen.

Het bedrijf Alstom ontwierp deze bus met de nodige aandacht voor milieu en toegankelijkheid. "De bus heeft een kleinere draaicirkel dan een gewone bus en parkeert als een krab door vier bestuurbare wielen", vertelt Sonia Thibaut van Alstom. Stoppen bij de bushaltes verloopt daardoor vlotter en de parkeerruimte aan de bushalte kan 2 parkeerplaatsen korter worden. De bus die veel weg heeft van een tram is 12 meter lang en 2,51 meter breed. In de bus zijn 18 zitplaatsen te vinden en kunnen er in totaal 95 passagiers vervoerd worden.

In 2017 werd de 'Aptis' op de internationale vakbeurs BusWorldt bekroond met de Innovation Award.

Om de lokale besturen warm te maken voor deze elektrische variant laat Alstom de bus binnenkort nog proefritten maken in Roeselare, Kortrijk, Ieper en Gent.