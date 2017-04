Elf schadeclaims na salpeterzuurlek Zevekote

Er kunnen nog altijd aangiftes gedaan worden. Op 31 maart werden een duizendtal inwoners uit de gemeente Zevekote, deelgemeente van Gistel, en het naburige Sint-Pieters-Kapelle, deelgemeente van Middelkerke, geëvacueerd na een salpeterzuurlek op een mestverwerkingsbedrijf. De inwoners van die polderdorpen konden een nacht lang niet terug naar huis. Pas de dag erna werden de straten een na een vrijgegeven na een grondige inspectie.

Vrij snel liepen een vijftal dossiers binnen, vooral door lokale ondernemers. Op dit moment staat de teller op elf ingediende schadeclaims. Inwoners kunnen nog steeds aangifte doen bij de lokale politie of kunnen hun verzekeringsmakelaar contacteren. Het kan wel nog een tijdje duren vooraleer de gedupeerden hun geld zien, want het onderzoek moet eerst bepalen wie aansprakelijk is in dit dossier.