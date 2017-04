Elf West-Vlaamse scholen krijgen huursubsidies, ook voor kerk

De projecten zullen bijna 2500 leerlingen ten goede komen en zorgen voor 445 bijkomende plaatsen in de klas. Het gaat hierbij om scholen die een bestaand gebouw zullen huren dat nog niet voor onderwijs bestemd was. Het kan ook een nieuwbouw zijn waarvan de school geen eigenaar is.

De scholen werden geselecteerd op basis van verschillende objectieve criteria zoals duurzaamheid, multifunctionaliteit en de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting. Alle scholen samen zullen jaarlijks iets meer dan 1,4 miljoen euro huursubsidie krijgen.

Kerkgebouw

Van de elf huurprojecten hebben er zes betrekking op het basisonderwijs. In vier gevallen gaat het om scholen uit het secundair onderwijs. In één project is het een gemengd project basis- en secundair onderwijs. Het gaat voornamelijk om nog nieuw te realiseren infrastructuur die na oplevering gehuurd zal worden. Er zijn ook 2 sportzalen bij die multifunctioneel zullen gebruikt worden. Concreet gaat het bijvoorbeeld in Beitem om de Sint-Godelievekerk die mee geïntegreerd zal worden in de school als polyvalente ruimte. Die zal de Sint-Lodewijksschool gebruiken. De school, die 250 leerlingen telt, barst immers uit haar voegen.