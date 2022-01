Eli Iserbyt zeker van eindzege in WB na tweede plek in Hulst

Iserbyt telt 405 punten, 95 meer dan Michael Vanthourenhout en kan niet meer ingehaald worden met nog twee manches voor de boeg. "Misschien skip ik nu wel die laatste twee wedstrijden", sprak hij na afloop. "Met het oog op het WK is dat misschien wel een goede zaak"

"Ik jaag al een paar jaar op die eindwinst in de Wereldbeker", vertelde Iserbyt na afloop. "Ik ben heel blij dat het me dit jaar gelukt is. Het bewijst dat ik een constant niveau heb gehaald deze winter. En uiteraard is het een extra troef dat ik dit nu al kan afvinken op mijn lijstje. Het geeft me een aantal opties richting het WK. Misschien reis ik nu wel vier dagen vroeger af naar het WK en laat ik de Wereldbeker in Hoogerheide aan mij voorbijgaan. Je zit toch met die jetlag, hoe vroeger ik in de States ben hoe beter. Stel dan Mathieu van der Poel en Wout van Aert de verplaatsing niet maken, kan dat WK misschien een duel met Tom Pidcock worden. Ik denk dat het verschil tussen ons twee niet zo groot is. Vandaag rijdt hij één heel snelle ronde en daarna raak ik niet meer bij hem. Nu bleef ik hangen op een handvol seconden en op dit rondje kon je niet echt veel sneller dan we nu reden. Het enige waar ik niet helemaal tevreden over ben waren mijn looppassages. Daarin was Tom sterker. Wie weet is het in Fayetteville omgekeerd."

Ook over Flamanville in Frankrijk twijfelt Iserbyt nog. "Er is nog niets beslist, maar het fijne is dat ik de eindwinst in de Wereldbeker nu al op zak heb en dus opties heb voor het WK, ook om te trainen, misschien wel in Spanje, maar de planning moeten we nog maken. Eerst focussen nu op de wedstrijd woensdag in Herentals en daarna het BK. Het zal moeilijk worden tegen Wout, maar je moet er altijd in geloven."

Wout van Aert ging op zoek naar zijn achtste zege in evenveel crossen. Maar hij kreeg al snel materiaalpech en eindigde na een stevige inhaalrace nog als vierde.Van Aert moest - net als zaterdag in Baal - opnieuw achtervolgen na snelle kettingproblemen. De veelwinnaar gaf zich echter niet zomaar gewonnen en maakte snel veel plaatsen goed. Voor de zege meestrijden lukte evenwel niet meer. Pidcock stak na een duel met Iserbyt de winst op zak. De Nederlander Lars van der Haar werd voor Van Aert derde.

De volgende WB-manche volgt op zondag 16 januari in het Franse Flamanville.