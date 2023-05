Elia bouwt nieuw hoofdkwartier voor offshore-activiteiten in haven Oostende

Elia is één van de grootste energietransportbedrijven in Europa. Het staat met Ventilus, de bouw van het nieuwe windmolenpark, én het energie-eiland op de Noordzee voor grote uitdagingen. Vooral voor hun offshore-projecten is er nood aan een nieuwe vestiging in Oostende.

De concessieovereenkomst, meteen voor twee keer 40 jaar, is net ondertekend. Op het Boeienplein in Oostende trekt Elia straks een groot nieuw gebouw op. Pal in de energy-port, te midden van alle andere energiebedrijven die er zich recent vestigden. Chris Peeters, CEO Elia Group: "We hebben vandaag al activiteiten in Oostende voor het onderhoud van het stopcontact op zee, maar we gaan die enorm uitbreiden. We bouwen een eiland op de Noordzee en daarvoor zijn heel wat technici nodig. Die vestigen we in Oostende in de nieuwe kantoren. Oostende is natuurlijk een heel belangrijke hub aan het worden."

Haven is opgetogen

De Oostendse kantoren vormen het offshore-hoofdkwartier voor Elia die onder meer 20 kilometer in zee, samen met Deme en Jan De Nul, een energie-eiland zal bouwen. Elia wordt dé cruciale speler in de realisatie van het Europees elektriciteitsnetwerk op zee. De Oostendse haven is opgetogen. Bart Tommelein, burgemeester en voorzitter Renewable Energybase Ostend: "Het zijn natuurlijk hun activiteiten die naar hier komen en dat benadrukt dat die blauwe energie uitermate belangrijk wordt. Daarom dat de hoogspanningsnetbeheerder Elia beslist om naar Oostende te komen en een flink stuk van haar mensen naar hier brengt. Van hieruit haar windmolenparkactiviteiten coördineren, is toch wel heel belangrijk."

Elia is ervan overtuigd dat de Europese Offshore windsector de komende jaren een enorme groei zal kennen. In het gebouw komt er ook een bezoekerscentrum voor het grote publiek. Eind 2025 moet het klaar zijn.