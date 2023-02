Elia en CREG moeten zich buigen over Ventilus-compensaties

Op het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen, is woensdag afgesproken dat netbeheerder Elia zich samen met energieregulator CREG zal buigen over de compensaties in het Ventilus-dossier.

Het federale niveau zal "faciliteren waar mogelijk", zo laat het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten weten. Het is volgens de Groen-minister aan de regio's om een voorstel uit te werken, "dat te delen met Elia die op zijn beurt het gesprek aangaat met de CREG".

Na een lange en hobbelige aanloop, hakte de Vlaamse regering in november vorig jaar een aantal belangrijke Ventilus-knopen door. Zo schaarde de regering zich achter een bovengronds tracé voor de hoogspanningslijn. Een van de randvoorwaarden was wel dat er een steviger pakket compensatiemaatregelen moest komen. Daarvoor rekent de Vlaamse regering ook op de federale regering en netbeheerder Elia.

De Vlaamse regering legde de kwestie voor aan het Overlegcomité. Federaal minister Van der Straeten sprak na afloop over een "constructief gesprek". De Groen-minister hamert op het belang van een snelle realisatie van de geplande netversterking. "Die versterkt onze energieonafhankelijkheid door toegang te verzekeren tot goedkope windenergie op zee. Elke maand vertraging is een maand later toegang tot goedkope windenergie. De netversterking is ook nodig voor onze economische ontwikkeling", klinkt het.

Van der Straeten is het ook eens met de stelling dat wie visueel nadeel ondervindt van de geplande hoogspanningsleiding "correct moet worden gecompenseerd". "De compensaties zijn evenwel iets tussen de netbeheerder Elia en de onafhankelijke regulator CREG. Dit om willekeur te vermijden", stelt het kabinet-Van der Straeten. Het federale niveau wil wel "faciliteren waar mogelijk".