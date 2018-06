In Brugge vond gisteravond een infomarkt plaats over de laatste fase van het Stevin project. Nog dit jaar start netbeheerder Elia met de afbraak van een 50 tal kilometer oude lijnen.

De kabels gaan ondergronds en de buurtbewoners kregen tekst en uitleg over de aanpak van de werken. De nieuwe ondergrondse verbinding loopt van Brugge Waggelwater richting Damme en zo naar Eeklo. Het Stevin project is de hoogspanningsverbinding dat de windmolenparken op zee met het binnenland verbindt. Morgenavond organiseert Elia een infoavond in het administratief centrum in Damme.