Provincieraadsvoorzitster Eliane Spincemaillie wil in 2018 de eerste vrouwelijke burgemeester van Zwevegem worden.

Ze trekt in haar gemeente de lijst van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen. CD&V bestuurde Zwevegem 125 jaar lang, maar zit sinds deze legislatuur in de oppositie. Eliane Spincemaillie gaat rechtstreeks de strijd aan met huidig burgemeester Marc Doutreluingne. Zijn lijst ‘gemeentebelangen’ komt in 2018 niet meer op. De burgemeester stapt naar de verkiezingen met een nieuw initiatief: de lijst van de burgemeester.