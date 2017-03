Elicio en Beauvent willen drie windmolens bouwen in Kaaskerke

In 2009 diende Elicio al eens een aanvraag in voor de bouw van windmolens in Kaaskerke. Maar die is toen afgeketst wegens te dicht bij de Ijzertoren. Nu proberen ze het opnieuw ter hoogte van het bedrijventerrein Oude Barrière.Het gaat om drie windturbines tot 150 meter hoog en dat is goed voor groene stroom voor 6.000 Diksmuidse gezinnen. "Op de nieuwe locatie zal niemand last hebben van geluidshinder of slagschaduw", klinkt het bij Elicio. Maar niet iedereen is even enthousiast over de bouw van de drie reuzenmasten. Dat blijkt op de infovergadering.

Eén van de drie windmolens in Kaaskerke is een project van de coöperatie Beauvent. Alle mensen in Diksmuide krijgen de kans om mee te financieren. Voor 250 euro bezit je 1 centimeter van de windmolen.