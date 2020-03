Elien Pieters uit Staden vrouwelijke ondernemer van het jaar

Elien Pieters van Gediflora in Staden wint de Womed Award en is onderneemster van het jaar. Ze kreeg de prijs woensdagvond in Brussel uit handen van Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en Zeevisserij Hilde Crevits.

Gediflora is gespecialiseerd in de veredeling en vermeerdering van bolchrysanten. Het bedrijf is een B-to-B wereldspeler op vlak van veredeling en vermeerdering van bolchrysanten. In 2013 nam Elien Pieters het bedrijf van haar vader over. Ze zette het met dezelfde passie verder. Nummer één blijven in de wereld is haar doel.

De Womed Award is een prijs voor de onderneemster van het jaar die jaarlijks door markant vzw en UNIZO wordt uitgereikt. Er wordt telkens ook een Belofte van het jaar gekozen. En ook die prijs ging naar een West-Vlaamse onderneemster.

Belofte van het jaar

Valérie Lemahieu van Jusré uit Beernem haalde het van de 4 andere provinciale finalisten. Jusré maakt koudgeperste juices, shots & drinks bomvol vitamines zonder smaakversterkers of bewaarmiddelen.