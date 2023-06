"Elke dag bang afwachten": veehouders ongerust over wolf

Nu blijkt dat de Westhoekwolf nog wel even in de buurt van Wingene en Ruiselede zou kunnen blijven, groeit de ongerustheid bij veehouders. Zeker nadat er afgelopen weekend opnieuw enkele schapen zijn doodgebeten.

Stefaan Lycke is een veehandelaar uit Wingene, hij wil dat de politiek dringend actie onderneemt.

"Elke dag bang afwachten"

"Elke dag ga ik ’s morgens en ’s avonds naar de dieren gaan kijken om te zien of alles ok is. ’t Is altijd bang afwachten."

Stefaan koopt en verkoopt schapen en geiten. De wolf heeft hij nog niet op bezoek gehad, ook al zit hij in de streek. Stefaan doet wat hij kan om z’n dieren te beschermen.

"De schapen die hier in de streek lopen of rondom die kunnen we ’s nachts ophokken in de weides, in de stallen, maar eigenlijk is dat niet de bedoeling dit moment van het jaar. Die dieren zouden moeten buiten kunnen lopen, in de vrije natuur, in het gras, kunnen grazen, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat."

Geen subsidies

West-Vlaamse Veehouders die een speciale omheining willen plaatsen, krijgen geen subsidies. Een vergoeding is er alleen als de wolf je dier doodt. Hij is een beschermde soort.

Stefaan kijkt naar de politiek. "Ik denk dat er toch wel in de Vlaamse Regering enkele knopen zullen moeten doorgehakt worden om dat in een wettelijk kader te gieten. Wat kan, wat niet kan. Wat ik vind dat er moet gebeuren is dat alles in kaart kan gebracht worden en dat dat dier ergens op een afgezonderd perceel, stuk bos of wat dan ook onder controle kan gehouden worden, dat hij niet van de ene gemeente naar de andere ’s nachts ‘doorsluist’ om daar dieren te gaan vermoorden."

Emotioneel

Afgelopen weekend nog zijn enkele schapen gedood in Ruiselede. En het zou kunnen dat de wolf hier nog een tijdje blijft.

"Veel van onze klanten hebben vier of vijf dieren. Die mensen kijken niet naar het economische. Het gaat hem om de liefde voor hun dieren. Als die wolf daar enkele van hun schapen doodt, dat kun je met geld niet vergoeden. Dat is het emotionele", besluit Stefaan.