Elke dag krijgen 20 West-Vlamingen tijdelijk rijverbod

In West-Vlaanderen hebben in de eerste zes maanden van vorig jaar agenten het rijbewijs van 3.312 bestuurders tijdelijk afgenomen. Dat zijn er een pak, maar het is bijna de helft van het aantal Antwerpenaren. Beleidsmakers vermoeden een lagere pakkans in bepaalde provincies.

Elke dag moeten 158 bestuurders hun rijbewijs voor een aantal uren inleveren, omdat ze onder invloed zijn van alcohol of drugs. Dat schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zaterdag.

Wat opvalt: in de provincie Antwerpen zijn bijna twee keer zo veel bestuurders bestraft als in Vlaams-Brabant, en drie keer zo veel als in Limburg. Kamerlid ­Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) uit Poperinge stelt zich vragen bij die verschillen.

Antwerpenaar koploper

In de eerste zes maanden van vorig jaar hebben agenten het rijbewijs van 28.802 bestuurders tijdelijk afgenomen, blijkt uit cijfers van de federale politie. Absolute koploper is Antwerpen: daar zijn 5.568 rijverboden op­gelegd, goed voor 20 procent van alle tijdelijke intrekkingen. Een pak meer dan in Limburg (2.043), Vlaams-Brabant (3.092) en West-Vlaanderen (3.312). Het verschil met Wallonië is nog opvallender, zoals in Waals-Brabant (733) en Luik (1.853).

Lagere pakkans

"Het kan niet dat je in bepaalde provincies minder risico loopt om gepakt te worden", aldus Lahaye-Battheu "Ik pleit voor een uniform handhavingsbeleid."

"De richtlijnen voor de federale politie zijn in elke provincie hetzelfde", reageert minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). "Maar elk gerechtelijk arrondissement kan wel eigen accenten leggen. Sommige provincies hebben ook meer uitgaansbuurten en grotere verkeersassen dan andere. Dat bepaalt in grote mate hoeveel verkeer er door de politiezone en de provincie passeert."