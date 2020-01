Els Morlion en Dieter Deltour stappen uit Ieperse gemeenteraad

Els verdedigde 18 jaar lang de belangen van de landbouwers, van de Hollebekenaars en van iedereen die het moeilijk heeft in de maatschappij. Dieter was 12 jaar schepen van oa financiën, jeugd en sport. Onder zijn impuls kregen heel wat sportverenigingen nieuwe infrastructuur en hij zorgde ervoor dat ook de jeugd een stem had in onze stad. Hij waakte er daarbij steeds over dat Ieper financieel gezond bleef. Beiden blijven wel actief binnen de werking van de Ieperse CD&V. Vanaf de gemeenteraad van maart komen Miguel Gheysens en Hans Feys in de plaats als respectievelijke opvolgers.