Al zo’n 20 jaar staan dezelfde gezichtjes op de dozen, daarom wilde fabrikant LU eens vernieuwen. 12.000 ouders stuurden een foto in van hun kleine spruit. En Emilio haalde het, gisteren had hij zijn eerste fotoshoot. Over een achttal weken zal het nieuwe gezicht op de verpakking te zien zijn. De ouders zijn alvast heel fier.