Emma Meesseman genomineerd voor Vlaamse Reus

Het gaat om basketster Emma Meesseman uit Ieper, turnster Nina Derwael en wielrenner Greg Van Avermaet.

Basketster Emma Meesseman schitterde in juni op het EK basketbal in Tsjechië. Met de Belgische vrouwen, de Belgian Cats, veroverde de 24-jarige West-Vlaamse brons, een eerste medaille ooit voor de Belgische vrouwen.

De nauwelijks 17-jarige Nina Derwael kende haar jaar van de doorbraak en schitterde zowel op EK als WK. De Truiense veroverde in april goud op het EK in het Roemeense Cluj-Napoca aan de brug met ongelijke leggers. In september volgde ook nog een bronzen plak op het WK in het Canadese Montréal, eveneens op de brug met ongelijke leggers.

Greg Van Avermaet ten slotte, de winnaar van 2016, kende opnieuw een uitstekend jaar. De 32-jarige Oost-Vlaming won de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. In de Ronde van Vlaanderen finishte hij als tweede, na landgenoot Philippe Gilbert. Van Avermaet sloot het jaar af als winnaar van de UCI WorldTour.

De prijs wordt uitgereikt op 1 december door de Vlaamse Bond van Sportjournalisten