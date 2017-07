Emma Plasschaert geeft zeilles in Nieuwpoort

Het is zomervakantie en dat betekent dat er heel wat sportkampen zijn. In de zeilclub van Nieuwpoort kunnen jonge kinderen proeven van het zeilen. Niet zomaar een zoveelste initiatieles, maar eentje van Emma Plasschaert, één van onze beste Belgische zeilsters.

Plasschaert reist de hele wereld rond om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de Olympische Spelen van2020 in Tokio, maar voor haar eigen zeilclub maakte ze graag een namiddagje vrij. De kinderen leerden eerst hoe ze knopen moeten leggen en hun boot moeten optuigen voor ze op het water gaan. Emma Plasschaert wil de jonge kinderen vooral warm maken voor de zeilsport.

Daarna gingen de kinderen met Plasschaert het water op. De kinderen keken en luisterden aandachtig want daarna mochten ze het zelf proberen. Plasschaert blikt tevreden terug op de eerste helft van haar zeilseizoen, met verschillende toptienplaatsen in wereldbekerwedstrijden. Het WK in het Nederlandse Medemblik eind augustus is het volgend doel.