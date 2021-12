Emma Plasschaert na titel in Oman: "En nu vooruitkijken naar Marseille 2024"

"Deze wereldtitel is redelijk onverwacht gekomen. Ik doe op elke wedstrijd mijn uiterste best, ook al hang je soms af van een samenloop van omstandigheden." Dat heeft Emma Plasschaert gezegd op een persconferentie, na haar wereldtitel in Oman.

"In Oman maakten we een week door met relatief weinig wind. Dat zorgde voor heel wat schommelende resultaten bij de verschillende atleten. Pas op de slotdag verzekerde ik me van de winst. Een zalig gevoel", zegt Emma Plasschaert.

In een spannende medal race greep Plasschaert afgelopen zomer nipt naast de medailles op de Spelen. "Daar' hebben we vooral geleerd niet alles op één kant in te zetten. Mijn ietwat conservatieve manier van zeilen zorgde er soms voor dat ik in een positie kwam waardoor ik veel kansen verloor," zegt Plasschaert daarover. "Ik nam op de laatste dag van het WK in Oman voldoende risico's met het gekende gevolg. Deze tweede wereldtitel maakt veel goed na de ontgoocheling van Tokio. Wij hebben nu nog drie jaar om de komende Olympische Spelen voor te bereiden. Daartussen zitten er ook nog wel enkele zeer belangrijke wedstrijden. Zoals het WK in Den Haag van 2023."

Trainen in Frankrijk

De zeilwedstrijden van de Olympische Spelen in 2024 hebben plaats in Marseille. "Het is de bedoeling dat we binnenkort in het zuiden van Frankrijk gaan trainen. Zeker tijdens de zomermaanden. Zo kan er al eens getraind worden in misschien wel dezelfde omstandigheden als die we zullen krijgen in 2024."

"Marseille moet me wel liggen, denk ik. Naar ik vernam, is daar veel golfslag wat wel in mijn voordeel spreekt. Het feit dat ik tijdens het WK in Oman startte met niet al te veel stress, maakt dat ik daar enorm van kan genieten. Echt vieren zit er door de coronapandemie niet in. Ik neem alvast wel de ervaring mee. Het is bovendien de bevestiging van mijn wereldtitel in 2018. Mijn nieuwe titel in Oman laat zien dat het geen 'lucky shot' was in Denemarken."

