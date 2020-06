Emmanuel V. schuldig aan doodslag

Op het hof van assisen in Brugge rond de zogenoemde Okra-moord, hebben de twaalf juryleden Emmanuel V. (70) schuldig bevonden aan doodslag op zijn levenspartner Miriam van Poel (68). De feiten dateren van oktober 2017 op een appartement op de hoek Jean Van Hinsberghstraat/Leopoldlaan.

Miriam van Poel, afkomstig uit Haaltert, werd door de beschuldigde, een ex-kinesist, met vijf messteken van het leven beroofd, op haar tweede verblijfappartement. De man bood zich één dag later bij de politie van Middelkerke aan en verklaarde dat hij een avond eerder zijn partner had vermoord, maar begon pas twee maanden later bekentenissen af te leggen.

De vrouw uit Haaltert was in haar tweede verblijf met drie messteken in de rug en twee in de borst om het leven gebracht. Aan de basis van de ruzie lag een intieme danspartij met een andere man, op een jubileumfeestje van OKRA een week eerder. Miriam wou een punt zetten achter haar relatie en zou het appartement verkopen, waardoor Emmanuel op straat zou komen te staan. Daarop zijn de stoppen bij hem doorgeslagen.

Agressieprobleem

Op het assisenproces passeerden enkele ex-partners van Emmanuel V. de revue. Zij hingen geen fraai beeld op van de man: agressief, alcoholverslaafd, jaloers. Zijn bijnaam was 'De Hulk'. Ook de broer van de dader was één van de bijna zestig getuigen. Hij omschreef Emmanuel als dominant en 'een dictator'. Alleen de dochter was milder voor haar vader.

Opmerkelijk. Tijdens de slotpleidooien vroeg meester Kris Vincke om zijn cliënt schuldig te verklaren en de piste van uitlokking of wettige zelfverdediging legde hij naast zich neer. De volksjury verklaarde de man vanavond schuldig aan doodslag, niet aan moord. Want er is volgens hen geen sprake van voorbedachten rade.

Straf morgen bekend

Om 10 uur morgenochtend start de laatste procesdag met de pleidooien over de strafmaat. Emmanuel V. riskeert 30 jaar cel, zijn blanco strafblad kan in zijn voordeel spelen. Jef Vermassen, die als strafpleiter optreedt voor de dochter en enkele kleinkinderen van het slachtoffer, wil dat gerechtigheid geschied. Het arrest valt morgen in de loop van de namiddag.