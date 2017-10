Emmily Talpe trekt lijst Open Ieper

Volgens Talpe slaagt Ieper er onvoldoende in om jonge mensen aan de stad te binden. Focussen op het woonaanbod alleen is volgens haar niet genoeg. Open Ieper wil de stad doen bruisen. Een bereikbaar stadscentrum met voldoende parkeergelegenheid is alvast een prioriteit.

“Sedert deze legislatuur staan we ook elke dag meer en meer stil in het Ieperse verkeer. Er is dringend nood aan een beter mobiliteitsplan.” Ook veiligheid is een belangrijk thema. In afwachting van dimbare ledverlichting willen de liberalen de openbare straatverlichting ’s nachts overal terug aan en inzetten op een cameraschild langs de invalswegen.

Emmily Talpe: “Willen we ons project maximaal realiseren, dan moeten we ook de burgemeesterssjerp durven ambiëren. De kiezer beslist in 2018 maar de Ieperlingen kunnen alvast op mij rekenen.”