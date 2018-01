Emotioneel afscheid van verongelukte Julie (21) in Oostende

Julie kwam vorige week donderdag om het leven bij een ongeval op het kruispunt van de Gistelsesteenweg met de Zilverlaan. Ze werd er bij het oversteken met de fiets gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder, die achteraf een positieve ademtest aflegde, had haar bij mistig weer niet opgemerkt. Julie werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze een dag later overleed.

Pakkende getuigenissen

De verslagenheid bij familie en vrienden was voelbaar in de ganse Sint-Jankerk. Papa Luc Daivier zat er ontroostbaar bij. Zijn goede vriend Bjorn vertelde over de laatste momenten. “Je had net een sms gekregen van Julie. Je las hem luidop, fier. ‘Papa, ik heb al gegeten. Jouw eten zit in de oven’”, las Bjorn voor. Het zouden haar laatste woorden zijn. “Niet veel later kreeg je een nieuwe sms. Dat er politie voor de deur stond. Julie had een ongeval gehad." De woorden kregen de kerk muisstil. Verdriet en ongeloof namen de bovenhand. Ook tijdens de vele getuigenissen.

LEES OOK