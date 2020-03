Emotionele oproep politie: 'Help ons, en gebruik jullie boerenverstand. Anders houden we het niet vol'

Op die manier moeten ze vermijden dat mensen de grens oversteken en zo het coronavirus verspreiden. Wie een attest heeft, voor het werk of voor medische zorg mag door, anderen moeten terug. En nog altijd niet iedereen beseft blijkbaar de ernst van de situatie. Stefaan Vannieuwenhuyse, politiezone Grensleie: 'Ik had daarnet iemand die benzine wou tanken, die hier goedkoop naar de supermarkt komt. Het is heel duidelijk, iedereen moet de middelen in z’n eigen omgeving gaan kopen. Dat wil zeggen, wij moeten zorgen voor ons, zij moeten zorgen voor de Fransen.'

Emotionele oproep

Ondanks de lockdown blijven de Fransen dus toch nog massaal de grens oversteken. Het maakt de politie moedeloos en boos. Hun oproep is duidelijk. Stefaan Vannieuwenhuyse, politiezone Grensleie: 'Ik heb collega’s die zeggen: wat moeten wij nog doen? Ik roep echt op: gebruik jullie gezond boerenverstand. Ik weet niet hoe ik het in het Frans moeten zeggen. Maar mensen alstublieft, hou rekening met alle regels, wij zijn er om mensen te helpen en te beschermen. Alstublieft help ons, want wij gaan ook op ons tandvlees zitten en dat willen we totaal niet.'

Reactie gouverneur

Ook de gouverneur wijst nog eens op de verantwoordelijkheid van iedereen, en benadrukt dat alle mogelijke middelen worden ingezet om de grenzen te controleren. Zie ook de video hieronder.