Daniel Muylle, de vader van de overleden Sofie Muylle (27), reageert voor het eerst op de uitspraak in het proces omtrent de zaak van zijn dochter. De beklaagde Alexandru C. werd vrijdagavond namelijk schuldig bevonden aan moord en verkrachting.

"Dit voelt als een grote opluchting. Na vier jaar zoeken zijn we er eindelijk", getuigde Daniel Muylle vrijdagavond. In de zaak omtrent de moord op zijn 27-jarige dochter Sofie Muylle, werd de beklaagde Alexandru C. schuldig bevonden aan moord en verkrachting.

