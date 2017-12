Energie-atol in Zeebrugge?

De groep iLand, met de baggeraars DEME en Jan De Nul, bekijkt om het energie-eiland voor Zeebrugge te bouwen in plaats van voor De Haan.

De groep diende enkele jaren geleden een plan in om een “energie-atol” te bouwen voor de kust van de Haan, op de Wenduinebank. Het gaat om een eiland van 1,5 kilometer breed en zo’n 3 kilometer lang, op amper 4 km van de kust. De gemeente De Haan verzette zich hiertegen. De meerderheidspartijen volgden daarmee het advies van N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele. Vandaele had vooral vragen bij de invloed van de stromingen op de kustlijn, de visuele hinder en de impact op het toerisme. Hij ontdekte fouten in het concessiedossier en kon zo de bouw tegenhouden.

In Zeebrugge is nu ook een zone ingekleurd voor een eventueel energie-eiland, wat ook aansluit bij de havenuitbreidingsplannen. De zone voor De Haan blijft wel nog steeds beschikbaar. De procedure om het Marien Ruimtelijk Plan te herzien, loopt momenteel. Begin volgend jaar wordt het publiek hierover geraadpleegd.