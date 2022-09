De top van de federale regering heeft vrijdag een akkoord bereikt over extra steun om de energiefactuur van de gezinnen te drukken. Dat meldt premier Alexander De Croo via Twitter.

Daarbij is sprake van een goedkoop basispakket voor de maanden november en december, met een tegemoetkoming van 135 euro per maand voor gas en 61 euro per maand voor elektriciteit.

Ook voor de bedrijven en zelfstandigen voorziet de federale regering extra steun. Het gaat onder meer om betalingsuitstel voor sociale bijdragen en belastingen, de invoering van een systeem van tijdelijke werkloosheid 'energie' en minimale accijnzen op gas en elektriciteit in november en december.