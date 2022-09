Energiecrisis: Autocarbedrijven plannen geen nieuwe reizen meer

Door de energiecrisis gaan de mensen volop besparen op andere zaken, ook reisorganisaties voelen dat stilaan. De autocarbedrijven bijvoorbeeld, al is daar voorlopig een wisselend beeld.

Veel bedrijven zien het aantal boekingen stilvallen. Ook reisorganisator Patteeuw uit Moorslede plant voor dit jaar geen nieuwe reizen meer, wat gepland staat gaat wel door. Ook voor volgend jaar blijven ze plannen. Ze hopen dat de energieprijzen tegen dan weer wat getemperd zijn. (lees verder onder de foto)

Tot nu toe was dit een goed jaar, zeker na twee stille coronajaren, maar paniek is er nog niet meteen. Bij Patteeuw denken ze dat het tij snel kan keren. 'We weten dat als de gasprijs binnen twee weken serieus zakt, dat de mensen weer gaan reizen en weer gaan boeken', zegt Bert Patteeuw.