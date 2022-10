Energiecrisis heeft positief effect op Zeebrugse haven

Er zijn in de eerste negen maanden van dit jaar negen procent minder containers verscheept dan dezelfde periode vorig jaar. De Russische inval in Oekraïne speelt daar wellicht een grote rol in: "Containers roteren daardoor nog steeds onvoldoende," zegt de havendirectie. "Resultaat is dat de overslag van volle containers daalt, terwijl die van lege containers stijgt. Wellicht is de containerlijnvaart nog ontregeld tot in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Stukgoed (+9,7%¨) van onder meer staal groeit nog, ook hout- en bouwmaterialen en fruit laten nog groei optekenen. De roll-on/roll-off-trafiek stijgt ook nog, al daalt wel het aantal verscheepte tweedehands- en vrachtwagens.

Positief effect van crisis

De energiecrisis laat zich ook in de haven van Zeebrugge voelen, maar dan wel in positieve zin. Er is een gestegen vraag naar steenkool, en dat vertaalt zich in een overslag van 2,4 miljoen ton, tegenover 364.000 ton in dezelfde periode vorig jaar. Er meerden dit jaar ook al 215 LNG-schepen aan in Zeebrugge met vloeibaar gas, bijna het dubbele van dezelfde periode vorgi jaar. Ook LPG (+30%) en diesel/stookolie (+9,7%) zitten in de lift in Zeebrugge/Antwerpen.

In Zeebrugge meerden tenslotte 102 cruiseschepen aan dit jaar, goed voor 325.406 passagiers.