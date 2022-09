Energiecrisis: Ieper geeft inwoners financieel duwtje in de rug

Het gaat bijvoorbeeld om inwoners in collectieve schuldenregeling of mensen die moeten rekenen op schuldhulpverlening bij de stad. Ook gezinnen met een inkomen lager dan de inkomensgrens voor verhoogde tegemoetkoming komen in aanmerking.

De financiële tussenkomst bedraagt 1/3de van de totale kostprijs van de energiefactuur voor verwarming, met een maximum van 500 euro.

Eva Ryde, schepen van Welzijn: ‘Met deze energiepremie willen we Ieperlingen in financiële moeilijkheden een extra duwtje in de rug geven. Tegelijk willen we burgers met grote zorgen meegeven: zet gerust de stap naar onze dienst Welzijn. We zijn er om samen te zoeken naar mogelijke oplossingen.’