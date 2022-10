Energiecrisis: mogelijk bijna geen Vlaamse tomaten komende winter

In de glastuinbouw dreigt aanzienlijk jobverlies, en de landbouworganisatie waarschuwt ook voor gevolgen voor de stroomproductie.

Landbouw in serres is erg energieverslindend. De hoge prijzen bezorgen de tuinders dan ook kopzorgen, zegt Boerenbond. Een kwart van de bedrijven zou eraan denken aan tijdelijk te stoppen of de serre deels leeg te laten staan. Belichte teelten, zoals de tomatenteelt, zullen er volgens de landbouworganisatie deze winter bijna niet zijn. Er zullen wel tomaten in de winkels liggen, zegt Boerenbond, maar ze zullen van elders komen.

In de glastuinbouw werken 4.200 mensen. Boerenbond waarschuwt dat een kwart tot 30 procent tijdelijk werkloos kan worden en dat voor 10 à 15 procent zelf een ontslag dreigt.

Waarschuwing

Als de teelt wordt teruggeschroefd, kan dat ook gevolgen hebben voor de stroomproductie, waarschuwt Boerenbond. Serres werken immers vaak met warmtekrachtkoppeling. Dat zijn installaties op gas die warmte afgeven aan de serres, maar tegelijk ook stroom produceren. Volgens Boerenbond produceert de sector op die manier energie voor ongeveer 630.000 gezinnen. Daar zou een derde van dreigen weg te vallen.

Boerenbond hoopt dat overheidsmaatregelen de problemen nog binnen de perken kunnen houden. De telers zijn nu volop hun planning aan het maken en hebben nood aan duidelijkheid, klinkt het. De landbouworganisatie vraagt dan ook dat de Vlaamse overheid dringend een zogenaamde tender uitschrijft zodat bedrijven die vrijwillig minder gas verbruiken, een vergoeding krijgen.