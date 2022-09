Energiecrisis: verlichting en verwarming verminderen in kerken

Ook het bisdom in Brugge neemt een aantal maatregelen om de hoge energiekosten naar beneden te krijgen. Kerken verwarmen is duurder dan ooit, pastoors en kerkfabrieken zitten met de handen in het haar.

Want in sommige kerkgebouwen hangen ook waardevolle kunstvoorwerpen waarbij een constante temperatuur belangrijk is, zoals in de Sint-Salvatorkathedraal in Brugge. Bart Vercauteren, Bisdom Brugge: "Het wordt verwarmd met warme lucht die vanuit de roosters wordt rondgestuurd in het gebouw. We hebben een constante temperatuur die we aanhouden in de winter maar we hebben beslist om de chauffage zo laat mogelijk aan te leggen en ook die constante temperatuur naar beneden te halen."

Een graadje minder en een pull meer dus voor wie de kerk bezoekt. Dat gebeurt hier in de Sint-Salvatorkathedraal in Brugge maar ook in vele andere kerken van het bisdom. "We zien nu heel veel kerkfabrieken die contact opnemen omdat ze in problemen zitten met het budget voor nutsvoorzieningen. Dat gaat van enkele duizenden tot tienduizenden euro die ze moeten bijpassen. We hebben het geluk dat de gemeenten onze tekorten moeten bijpassen maar dat wil niet zeggen dat dit een blanco cheque is. "

Daarom heeft het bisdom richtlijnen verspreid. De verlichting en de verwarming verminderen en de vieringen sluiten nauwer op elkaar aan.